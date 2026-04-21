So sollen die Aktionäre an der kommenden Generalversammlung vom 20. Mai einer entsprechenden Statutenänderung zustimmen. Ein öffentliches Übernahmeangebot wäre demnach erst zwingend, wenn ein Aktionär mit dem Zukauf von Aktien den Grenzwert von 49 Prozent überschreitet, wie der Einladung zur Generalversammlung des Unternehmens zu entnehmen ist. Die Klausel soll den bisher geltenden Grenzwert von 33 1/3 Prozent ersetzen.