Bernstein mit Kursziel in guter Gesellschaft

Seit ihrer Einführung sind rund 12 Milliarden Dollar in diese Fonds eingeflossen. Zu Beginn des Monats mögen Anleger beunruhigt gewesen sein, da die Fonds acht Tage lang Abflüsse verzeichneten. Darüber hinaus treibt die Aktualisierung der Regeln des Financial Accounting Standards Board, die sich auf Kryptowährungen beziehen, das Interesse der Unternehmen an Bitcoin an, sagt Bernstein. Zum Beispiel hat Block angekündigt, monatlich Token zu kaufen, obwohl das Unternehmen bereits Bitcoin im Wert von rund 840 Millionen Dollar besitzt.