Die Aktien von Sportartikelherstellern wie On litten denn auch überdurchschnittlich stark unter den Ereignissen. On hat die gesamte Produktion 2013 nach Vietnam verlegt, inzwischen wird zudem ein kleinerer Teil des Sortiments in Indonesien hergestellt. Das ist mit 32 Prozent Strafzoll nur wenig besser dran. Allerdings hat On als Luxusprodukt einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Die Kunden sind weniger preissensibel. Der Durchschnittspreis für ein Paar Nike-Schuhe beträgt in den USA 85, jener für On 160 Dollar. So ist man in Zürich-West zuversichtlich, die durch Zölle entstehenden Zusatzkosten an die Kunden weitergeben zu können.