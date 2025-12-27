Auch ASM International zählt zu den Top-Picks, nachdem die Aktie nach der starken Unterperformance der letzten Monate, die zu einem Rückgang des Aufschlags von 20 Prozent gegenüber ASML und damit zu einem Abschlag von 20 Prozent geführt hat, im Vergleich zu anderen Halbleiterunternehmen deutlich attraktiver geworden ist. Im Backend-Bereich bevorzugen die Analysten der Deutschen Bank weiterhin BE Semidonductors, da das Unternehmen mit 35 bis 50 Prozent stark von wichtigen Entwicklungen im Bereich KI-Rechenzentren profitiert und die anhaltende Testintensität weiterhin eine starke Rolle spielt.