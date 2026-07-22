Die ruhige Sommerzeit an den Märkten scheint dem Franken nicht gut zu bekommen. Anlegerinnen und Anleger bevorzugen weiterhin Währungen, die Rendite böten und gleichzeitig einen gewissen Schutz vor weiter steigenden Energiepreisen gewährleisten, sollte sich der Konflikt am Golf ausweiten, so der SG-Devisenexperte weiter.

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Die US-Valuta und die norwegische Krone bleiben für die ING die bevorzugten Währungen, während defensive Niedrigzinswährungen wie der Yen und der Schweizer Franken im Angebot seien.