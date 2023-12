Der Euro befand sich am Freitag sowohl im europäischen wie im amerikanischen Devisenhandel auf dem Rückzug. Innert Tagesfrist verlor der Euro zum Franken 0,88 Prozent und notiert zum Schluss in New York bei 0,9444 und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober - damals war das Paar im Tagesverlauf bis auf ein Allzeittief von 0,9405 zurückgefallen.