Ein weiterer Kursverfall auf 3800 Dollar ist laut der Deutschen Bank noch in diesem Jahr möglich, sollte die US-Notenbank Federal Reserve drei oder sogar vier Zinsschritte nach oben machen. Dieses Szenario ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Denn nach der Fed-Sitzung von vergangener Woche sind die Erwartungen von Zinsanhebungen gestiegen. Die US-Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh sagten, sie sorgten dafür, dass die Inflationsrate von derzeit 4,2 Prozent auf 2 Prozent oder tiefer sinkt und somit Preisstabilität einkehrt. Diese Ansage spricht für eine restriktive Geldpolitik.
Allerdings halten die Rohstoffexperten der Deutschen Bank ein anderes Szenario für wahrscheinlicher: Dass die Feinunze Gold im vierten Quartal 2026 gut 4800 Dollar wert sein wird. Diese Preisprognose rechnet mit einem Stillhalten der Fed und liegt 17,2 Prozent tiefer als der bisher geltende Ausblick der DB.
Die üblichen Verdächtigen, die den Preis des Edelmetalls durch die Investitionsnachfrage stützen, fehlten zurzeit, heisst es in der Notiz der Deutschen Bank vom Dienstag. Namentlich sei es zu Verkäufen von goldgedeckten ETF gekommen. Zudem habe sich der China-Aufschlag gegenüber den Comex-Preisen in einen leichten Abschlag verwandelt, was darauf hindeute, dass chinesische Goldimporte den Markt nicht stützen werden.
Als verbleibenden Support für den Goldpreis nennen die DB-Spezialisten die Nachfrage der Zentralbanken. Sie werde noch eine Zeit lang anhalten, da Zentralbanken in Schwellenländern mit ihren Goldbeständen zu den Notenbanken der Industriestaaten aufschliessen wollen. Der Effekt davon werde aber die negativen Einflüsse auf den Preis für das gelbe Edelmetall nicht kompensieren.
Auch wenn das Negativszenario der Deutschen Bank eintreten sollte, so würde sich der Goldpreis noch immer auf vergleichsweise hohem Niveau halten. Die vermuteten 3800 Dollar je Feinunze sind 90 Prozent mehr als der Goldpreis von 2000 Franken beim Jahreswechsel 2023/2024.