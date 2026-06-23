Ein weiterer Kursverfall auf 3800 Dollar ist laut der Deutschen Bank noch in diesem Jahr möglich, sollte die US-Notenbank Federal Reserve drei oder sogar vier Zinsschritte nach oben machen. Dieses Szenario ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Denn nach der Fed-Sitzung von vergangener Woche sind die Erwartungen von Zinsanhebungen gestiegen. Die US-Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh sagten, sie sorgten dafür, dass die Inflationsrate von derzeit 4,2 Prozent auf 2 Prozent oder tiefer sinkt und somit Preisstabilität einkehrt. Diese Ansage spricht für eine restriktive Geldpolitik.