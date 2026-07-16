Die jüngsten Abwärtsbewegungen des gelben Edelmetalls gehen vom Krieg im Nahen Osten aus. Zwar sprechen Konflikte von weltpolitischem Ausmass für höhere Goldpreise. Im Falle des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran überwiegt jedoch der Druck auf die Energiepreise und die damit einhergehende Aussicht auf weiterhin erhöhte Inflationsraten von über 2 Prozent. Solche sprechen für eine straffere Geldpolitik der weltweit führenden Notenbanken und damit für höhere Zinsen: «Die Fed duldet keine ⁠dauerhaft erhöhte Inflation», erklärte Kevin Warsh, Chef der amerikanischen Notenbank Fed, denn auch, als er am Dienstag im US-Kongress sprach. Höhere Zinsen setzen den Goldpreis unter Druck, weil das Edelmetall keine Zinserträge abwirft und deshalb gegenüber anderen Anlageklassen wie Anleihen an Attraktivität verliert.