Diese Rohstoffrally führt zu einem breiteren Kostenanstieg in der Wirtschaft. Daher zweifelt ein Teil der Händler allmählich daran, dass der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, in der Lage sein wird, eine weiche wirtschaftliche Landung herbeizuführen, bei der der Konjunkturzyklus in einem gesunden Tempo expandiert und die Inflation abflacht.