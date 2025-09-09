Gleichzeitig habe sich die zyklische Unterstützung des Dollars verschlechtert, was sich in einer deutlichen Verringerung der Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar widerspiegelt. Diese reflektiert nun kurzfristig einen fairen Wert des Euros zum Dollar im Bereich von 1,18 bis 1,20. Es ist offensichtlich, dass weitere Zinssenkungen der Fed die Anreize ausländischer Anleger zur Absicherung von Dollar-Anlagen erhöhen würden. Da der Dollar inzwischen seine übermässige Billigzins-/Risikoprämie im Zusammenhang mit Präsident Trumps Politik abgebaut hat, bleibt der Gesamtausblick für den Dollar asymmetrisch pessimistisch, so das Urteil von Saravelos von der Deutschen Bank.