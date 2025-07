Die Analysten der Bank of America (Bofa) stellen sich daher die Frage, weshalb der Franken weiter so stark nachgefragt wird und welche Kräfte am Werk sind. Ein erstes Indiz ist die Höhe der Prämien für die Absicherung von Dollarrisiken, wie Kamal Sharma, Devisenstratege bei der BofA, in einer Research-Note schreibt. Die Dollar-Franken-Volatilitätsprämie ist aktuell so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Dies sei höchst ungewöhnlich, denn mit den abnehmenden Risiken an den Finanzmärkten müsste die Prämie sinken.