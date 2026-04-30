Deutlich mehr als 750 Franken bezahlte man vor wenigen Jahren für die Aktie von Lonza. Inzwischen, so scheint es, ist der Glanz von damals verblasst. Seit Längerem sind die Valoren des Pharma-Auftragsfertigers gedämpft, und seit Ende Januar 2026 kommen sie nicht mehr an die Marke von 550 Franken heran - oder darüber hinaus.