Trotz Aktienkursschwäche: Finanzwertespezialist bestätigt zweithöchstes UBS-Kursziel

Neugierig wie ich bin, habe ich mich ein bisschen herumgehört. Da wäre etwa der enttäuschende Zwischenbericht seitens von Sartorius. Der Branchennachbar aus Deutschland hatte im vergangenen Quartal einen Gewinnrückgang zu beklagen und schrammte damit an den Schätzungen der Analysten vorbei. Wie sich Lonza in den ersten drei Monaten so geschlagen hat, werden wir erst am Morgen des 8. Mai erfahren. Bis dahin gilt: Nichts scheut die Börse mehr als die Ungewissheit.