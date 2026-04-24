Kommen wir an dieser Stelle auf Nestlé zu sprechen. Gestern Donnerstag hatten die nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionäre gleich doppelt Grund zum Feiern. Zum einen blickt der Nahrungsmittelmulti aus Vevey – allen Unkenrufen zum Trotz – auf ein erfreuliches erstes Quartal zurück. Obwohl die Verkaufspreise, wie von Analysten erhofft, im Jahresvergleich um durchschnittlich 2,3 Prozent erhöht werden konnten, liess sich ein Volumenwachstum von 1,2 Prozent erzielen. Folglich übertraf das organische Umsatzwachstum mit 3,5 Prozent selbst die kühnsten Erwartungen. Vor dem Hintergrund, dass der Rückruf von Säuglingsnahrung im vergangenen Quartal satte 90 Basispunkte an Wachstum kostete, ist die beobachtete Beschleunigung gegenüber dem Schlussquartal letzten Jahres noch viel beeindruckender. Man könnte schon beinahe den Eindruck bekommen, das Prinzip der Preiselastizität scheine am Ufer des Genfersees nicht länger zu gelten.