Firmengründer trennt sich bei Schweizer Börsenüberflieger von Aktien in Millionenhöhe

Und auch Eli Lilly steht mit der Pille Foundayo in den Startlöchern. Der darin enthaltene Wirkstoff Orforglipron stammt übrigens nicht aus den Laboren der Amerikaner, sondern aus jenen der japanischen Roche-Tochter Chugai. Wenigstens auf Lizenzzahlungen dürfen die Basler nun hoffen – wobei die Analystenschätzungen hierfür weit auseinander gehen. Während Pharmaanalyst Richard Vosser von J.P. Morgan bis zu 2,5 Milliarden Franken für Foundayo in sein Bewertungsmodell mit einfliessen lässt, ist sein Berufskollege Stefan Schneider von der Bank Vontobel mit seinen 1,5 Milliarden Franken um einiges zurückhaltender. Ihm erscheint die Wegovy-Pille von Novo Nordisk denn auch überlegen.