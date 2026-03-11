Heraufstufung: Neue Kaufempfehlung für die Zurich-Aktie aus der Heimat des Firmenchefs

Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
+++
Fast auf den Tag genau zehn Jahre sitzt Mario Greco bei Zurich Insurance nun schon auf dem Chefsessel. Trotz oder gerade wegen der grosszügigen Ausschüttungspolitik haben sich die Aktien der Versicherungsgruppe in dieser Zeit beinahe im Kurs verdoppelt. Die Dividendenabgänge aufgerechnet, fällt die Erfolgsbilanz aus Aktionärssicht noch viel besser aus.
Die milliardenschwere Übernahme der britischen Beazley sollte der «Ära Greco» eigentlich die Krone aufsetzen. Allerdings reagierte die Börse – wie bei Transaktionen in dieser Grössenordnung nicht eben unüblich – ziemlich unterkühlt auf die Neuigkeiten. Das mag auch damit zu tun haben, dass die Käuferin mehr als 7 Millionen neue Aktien schaffen und diese bei Investoren unterbringen musste, um die Finanzierung überhaupt stemmen zu können.
Wer sich im Zuge der beschleunigten Platzierung Aktien zu 550 Franken je Stück anlachte, dürfte das Nachsehen haben. Denn noch immer sind die Papiere gut 20 Kursfranken günstiger zu haben. Welch eine Schmach für sämtliche Beteiligten.
Verteidigende Worte gibt es nun ausgerechnet aus der Heimat des Zurich-Chefs. In einer Unternehmensstudie stuft der für Intesa Sanpaolo tätige Analyst Emanuele Musio die Aktien von «Neutral» auf «Buy» herauf und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 640 (zuvor 605) Franken.
Musio sieht in der Beazley-Übernahme eine «strategisch stimmige Transaktion» und findet Lob für die Zusammensetzung des Finanzierungspakets. Darauf abgestützt nimmt der Analyst seine Dividendenerwartungen – zumindest in Dollar betrachtet - um durchschnittlich gut drei Prozent nach oben.
Es ist vermutlich bloss ein grosser Zufall, dass Mario Greco einst sogar unter dem Dach von Sanpaolo in leitender Position für die beiden Tochterunternehmen EurizonVita und Eurizon Financial tätig war. Nach dem Zusammenschluss von Sanpaolo mit Intesa verliess Greco das Unternehmen in Richtung Generali. Von dort aus stiess er dann vor zehn Jahren zu Zurich Insurance – womit sich der Kreis schliesst.
Die hohen Wellen, welche die milliardenschwere Übernahme an der Börse bis heute wirft, erstaunen mich schon sehr. Denn schliesslich hat Zurich-Chef Mario Greco in den letzten Jahren nie ein Geheimnis aus seinen Ambitionen gemacht, das Geschäft mit Spezialversicherungen gegebenenfalls auch über grössere Zukäufe ausbauen zu wollen. Eigentlich liess er mit dem Beazley-Kauf nichts anderes als auf Worte auch Taten folgen.
Und obwohl das Angebot für den britischen Spezialversicherer rückblickend leicht erhöht werden musste, um dessen Aktionärinnen und Aktionäre für das Vorhaben an Bord zu holen, zeugt die Transaktion von einer hohen Disziplin beim Preis.
+++
Kommen wir an dieser Stelle noch kurz auf Roche zu sprechen. Gestern Dienstag gaben die Anteilseignerinnen und -eigner der geplanten Umwandlung der Genussscheine in Partizipationsscheine ihren Segen. Dass dieses Traktandum auf Ablehnung stossen könnte, war eigentlich nie ein Thema.
Nicht zuletzt auch deshalb sorgt in hiesigen Börsenkreisen ein Kommentar der DZ Bank für Gesprächsstoff. Darin begrüsst der Autor Elmar Kraus zwar, dass nun eine Modernisierung der Kapitalstruktur auf den Weg gebracht werden kann. Allerdings stellt er die Abdeckung der Valoren überraschend ein. Pries er die Genussscheine zuletzt mit einem fairen Wert von 395 Franken zum Kauf an, lautet das Anlageurteil neuerdings «Nicht bewertet».
Eine Begründung, was denn genau zu diesem Schritt führte, liefert der Analyst nicht. Auch ob er später die Abdeckung der Partizipationsscheine wieder aufnimmt, ist nicht bekannt. Für mich ist und bleibt es deshalb eine merkwürdige Reaktion auf das Genussschein-«Aus».
Mit den enttäuschenden Studienergebnissen zum Brustkrebsmittel Giredestrant vom Montag bekommt einer derjenigen Wirkstoffe, welchen ein kommerzielles Potenzial in Milliardenhöhe nachgesagt wird, erste Kratzer. Zur Erinnerung: Es war vor allem die Hoffnung auf künftige Milliardenumsätze mit Giredestrant und der MS-Pille Fenebrutinib, welche den Genussscheinen von Roche in den letzten Monaten kursseitig viel Rückenwind verliehen hat. Ob zu Recht, diesen Beweis bleiben die Basler vorerst noch schuldig.
