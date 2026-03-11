Heraufstufung: Neue Kaufempfehlung für die Zurich-Aktie aus der Heimat des Firmenchefs

Die milliardenschwere Übernahme der britischen Beazley sollte der «Ära Greco» eigentlich die Krone aufsetzen. Allerdings reagierte die Börse – wie bei Transaktionen in dieser Grössenordnung nicht eben unüblich – ziemlich unterkühlt auf die Neuigkeiten. Das mag auch damit zu tun haben, dass die Käuferin mehr als 7 Millionen neue Aktien schaffen und diese bei Investoren unterbringen musste, um die Finanzierung überhaupt stemmen zu können.