Milliardenschwere Übernahme: Lässt sich Zurich Insurance bei Beazley in einen Bieterstreit verstricken?

Auch auf die Möglichkeit einer Gegenofferte geht der Londoner Analyst bei seinen Planspielen ein. Seines Erachtens verfügen Munich Re und Allianz über die deutlich besseren Karten, sollte es zu einem Bieterstreit kommen. Die beiden deutschen Rivalen könnten sogar bis zu 29 Pfund je Beazley-Aktie bieten und dank umfassender Synergien selbst dann noch Aktionärswerte schaffen.