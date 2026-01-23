Aktienumstufungen bis zum Abwinken: Bei den Anlegern macht sich eine gewisse Müdigkeit bemerkbar

Für Gesprächsstoff sorgte gestern Donnerstag – wenn auch unverschuldet - Sandoz. Als vorbörslich mehr als vier Prozent höhere Kurse gestellt wurden, staunte vermutlich nicht nur ich Bauklötze. Nach und nach lichtete sich der Nebel, verwies die Zürcher Kantonalbank in einem Kurzkommentar doch auf ermutigende Aussagen des indischen Rivalen Dr. Reddy's zu einer eigenen Version des Diabetesmittels Semaglutid. Dieser Wirkstoff kommt auch bei der Abnehmspritze Ozempic zum Einsatz. Wie der Autor Urban Fritsche im Kurzkommentar schreibt, fühlt er sich von den Aussagen in seinen Absatzerwartungen für eine Sandoz-eigene Version von Semaglutid bestärkt. Folglich preist der Analyst die Aktien der einstigen Novartis-Tochter auch weiterhin mit «Übergewichten» und einem rechnerischen fairen Wert von 73 Franken zum Kauf an.