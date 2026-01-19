Roche, ABB und weitere: Diese Aktienempfehlungen sorgen in Börsenkreisen für Aufsehen

Wer nun denkt, dass es sich bei der Kurszielerhöhung vom Freitag um eine Ausnahme handelt, der irrt. Neugierig wie ich bin, habe ich kurz in meinen Unterlagen nachgeschaut: Es war im Juni 2024, als de-Bray die Aktien von ABB in Erwartung von Gewinnenttäuschungen von «Hold» auf «Sell» herunterstufte. Seither ruderte der Analyst bei seinem Kursziel nach und nach zurück. Im April 2024 lautete dieses noch 41 Franken, Ende Juni desselben Jahres 42 Franken, Mitte September jedoch 45 Franken und gut vier Wochen später dann 47 Franken und kurze Zeit später 49 Franken.