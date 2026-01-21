Aktienverkäufe in letzter Minute: US-Investor zieht kurz vor dem BKW-Kursdebakel die Reissleine

In einem Kommentar aus der Feder des UBS-Analysten Guillaume Delmas stolpere ich nun allerdings über eine für mich ziemlich überraschende Textpassage. Und zwar berichtet er nach einer Reise nach Übersee und einem Treffen mit mehr als 30 Grosskunden von einem ungewöhnlich grossen Interesse letzterer an den europäischen Gebrauchsgüterherstellern. Dabei fällt neben dem Namen des französischen Kosmetikherstellers L'Oréal auch jener von Nestlé.