ZKB-Analyst geht bei der Nestlé-Aktie von zahlenbedingtem «Short-Squeeze» aus

Wie so oft an der Börse geht der Krug solange zum Brunnen – bis er irgendwann bricht. Eigentlich sah es bereits im Februar letzten Jahres ganz danach aus, als der Kurs der Nestlé-Aktien nach der Veröffentlichung des Jahresergebnisses innerhalb weniger Wochen von 78 auf mehr als 90 Franken hochschoss. Doch die Freude über diese Gewinne sollte nicht lange anhalten. Mitte Oktober kam es dann zu einem weiteren Aufbäumen mit einem Kurssprung von mehr als neun Prozent allein am Tag der Bekanntgabe der Neunmonatsumsatzzahlen. Rückblickend war auch das bloss ein kurzes Aufbäumen. Aber vielleicht sind ja «aller guten Dinge drei»? Zu wünschen wäre es den nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionären jedenfalls...