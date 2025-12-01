Sie lesen:

Die Kursstärke bei Roche erwischt grosse Investoren «contre pied», wie der cash Insider weiss. Er erklärt weshalb und zieht bei seinen Aktienfavoriten bei dieser Gelegenheit eine erfreuliche Zwischenbilanz für den November.

01.12.2025   12:00
Von cash Insider
Hauptsitz des Pharmakonzerns Roche in Basel.

Hauptsitz des Pharmakonzerns Roche in Basel.

Quelle: imago images/Geisser

Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.

+++

Der November gilt auch bei uns in der Schweiz als einer der besten Börsenmonate des ganzen Jahres. Und nicht zuletzt dank den beiden Schwergewichten Roche und Novartis machte er diesem Ruf auch heuer wieder alle Ehre.

In den vergangenen Tagen schrammte der Swiss Performance Index (SPI) nur um Haaresbreite an der Bestmarke von vor wenigen Wochen vorbei. Von den 640 Punkten, um welche das Börsenbarometer seit Ende Oktober zulegen konnte, steuerten die Genussscheine von Roche (+19 Prozent) nicht weniger als 450 Punkte bei. Weitere knapp 100 Punkte gingen auf das Konto des Platzrivalen Novartis (+5 Prozent), dessen Aktien nur unwesentlich unter ihrem Rekordhoch von Mitte November notieren. Damals wurden in der Spitze Kurse von etwas mehr als 106 Franken bezahlt.

Gerade beim Blick auf die Stärke von Roche dürften den mächtigsten der hiesigen Aktienmarktakteuren Tränen der Verzweiflung in die Augen schiessen. Nicht eben wenige Vermögensverwalter und Fondsmanager seien bei den Genussscheinen der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel chronisch unterinvestiert oder überhaupt nicht mit dabei, wie mir aus hiesigen Börsenkreisen berichtet wird.

In den vergangenen Jahren war es denn auch ein Leichtes, den Schweizer Aktienmarkt zu schlagen, sofern man denn auf die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis verzichtete und stattdessen auf Aktien von Unternehmen wie Holcim, Swiss Life oder Logitech setzte. Seit wenigen Wochen geht dieses «Erfolgsrezept» allerdings nicht mehr länger auf.

Bilanz der Aktienfavoriten der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten** SPI
2013 +40,1 % +23,9 %
2014 +11,4 % +15,2 %
2015 +  4,1 % +  2,4 %
2016 -   3,7 % -   1,7 %
2017 +23,6 % +20,1 %
2018 - 19,1 % -   8,8 %
2019 +25,4 % +30,6 %
2020 +  9,8 % +  3,1 %
2021 +10,0 % +23,4 %
2022 - 17,2 % - 16,5 %
2023 +  3,9 % +  6,0 %
2024 +  7,6 % +  7,6 %
2025* +13,5 % +14,1 %

* Schlusskurse vom 28. November 2025
** Entwicklung vor anfallenden Kosten und unter Wiederanlage der Nettodividende

Ob dieses «Aufbäumen der Schwergewichte» von Dauer ist oder nicht, wird sich zeigen müssen. Zumindest bei Roche schlägt am 10. Dezember die «Stunde der Wahrheit». An diesem Tag dürften die Basler ihre Studienergebnisse zum Brustkrebsmittel Giredestrant vorlegen. Für die noch spärlichen Vorabinformationen gab es kürzlich jedenfalls schon einmal reichlich kursseitige Vorschusslorbeeren.

Pharmaanalyst Sachin Jain von der Bank of America veranschlagt für Giredestrant einen Spitzenumsatz zwischen 3 und 5 Milliarden Franken jährlich. Je nach Studienerkenntnissen könnten weitere Umsätze in Höhe von 3 bis 4 Milliarden Franken hinzukommen, wenn man Jain Glauben schenken will. Erst vor wenigen Tagen erhöhte er sein Kursziel für die Genussscheine von Roche auf 360 (zuvor 315) Franken. An der Kaufempfehlung hielt er indes fest.

Dem jüngsten Kursfeuerwerk eher skeptisch begegnet hingegen sein Berufskollege Fabian Wenner bei der Bank Julius Bär. Der bekannte Pharmaanalyst macht keinen Hehl daraus, dass er die Zuversicht der Börse in Sachen Giredestrant nicht teilt. Der aktuelle Optimismus des Marktes erscheine angesichts des bisherigen Misserfolgs in der Zweitlinientherapie, fehlender Ergebnisse in der Erstlinientherapie und der starken Konkurrenz durch andere Medikamente mit demselben Wirkmechanismus übertrieben und verfrüht, wie Wenner schreibt.

Er hält diese Reaktion für verfrüht und überschwänglich und stuft die Genussscheine bloss mit «Hold» ein. Das Kursziel von 280 Franken wird er wohl oder übel unter positiven Vorzeichen überarbeiten müssen.

Die etwas gar euphorische Börsenreaktion erkläre ich mir nicht zuletzt auch damit, dass mächtige Grossinvestoren bei Roche noch bis vor wenigen Wochen geradezu sträflich unterinvestiert waren und von den jüngsten Forschungserfolgen – wenn man denn von solchen sprechen kann – auf dem falschen Fuss erwischt worden sind.

Obschon ich den Genussscheinen von Roche bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für 2025 ein eher geringes Gewicht einräume, konnte die Titelauswahl im November nochmals etwas Boden gegenüber dem Gesamtmarkt gutmachen. Mit einem Plus von 13,5 Prozent seit Januar schneiden meine Aktienfavoriten unwesentlich schlechter ab als der um 14,1 Prozent höhere SPI.

Während sich bei den Valoren von Novartis schon seit Monaten ein Rekordhoch ans nächste reiht und die Genussscheine des Platzrivalen Roche einen Kurssprung nach oben vollzogen haben, schlafen die Aktien von Nestlé auch weiterhin den «Schlaf der Gerechten». Sollte irgendwann auch das dritte Schwergewicht daraus erwachen, hätten die Grossinvestoren erst richtig ein Problem.

Zusammensetzung der Aktienfavoriten per 28. November 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* G/V
Barmittel                 3'222  
Amrize N       215       38,88             8'901 +  6,5 Prozent
Nestlé N       188       74,99           15'008 +  6,5 Prozent
Roche GS         33     256,43           10'144 +19,9 Prozent
Sandoz N       254       37,12           14'407 +52,8 Prozent
Sika N         46     213,62             7'280 - 25,9 Prozent
UBS N       328       27,66           10'175 +12,1 Prozent
Adecco N       254       22,36             5'705 +  0,5 Prozent
Comet N         23     242,77             4'421 - 20,8 Prozent
Cosmo Pharma N         86       62,15             5'349 +  0,8 Prozent
Dätwyler I         74     135,30           11'574 +15,6 Prozent
Julius Bär N       127       57,73             7'290 -   0,6 Prozent
Medmix N       531         8,83             5'586 +19,2 Prozent
Oerlikon N    2'141         3,47             6'761 -   9,0 Prozent
VAT Group N         20     336,67             7'068 +  5,0 Prozent
         
Total             122'891  

* Schlusskurse vom 28. November 2025

Es ist an der Börse gespenstisch ruhig um den Nahrungsmittelmulti aus Vevey. Die Nachrichtenlage bleibt dünn – von der vorzeitigen Pensionierung des langjährigen Strategiechefs jetzt mal abgesehen. Das heisst allerdings nicht, dass der neue Firmenchef Philipp Navratil hinter den Kulissen nicht kräftig wirbeln würde. So wird mir zumindest mit vorgehaltener Hand aus seinem Umfeld berichtet. Man beschreibt ihn mir als «stiller Macher».

Ich bin nun neugierig, ob der Nestlé-Chef nach dem erfreulichen dritten Quartal mit einem nicht weniger überzeugenden Schlussquartal nachlegen kann. Falls ja, müssen sich die chronisch unterinvestierten Grossinvestoren wohl «warm anziehen». Ausserdem lautet die Frage nicht ob, sondern vielmehr wann beim Nahrungsmittelmulti aus Vevey grössere Geschäftsbereiche zum Verkauf kommen. Auch ein (Teil-)Verkauf des L'Oréal-Pakets erscheint mir nicht eben abwegig. Für mich bleiben die Aktien mit Blick aufs kommende Jahr ein heisser Kandidat für eine grundlegende Neubeurteilung und -bewertung durch die Börse.

Vermehrt Zuspruch erhalten schon heute die Aktien von VAT Group und Comet. Zugegeben: Ich war etwas gar voreilig, als ich die beiden Halbleiterausrüster im Juli dieses Jahres in meine Titelauswahl aufnahm. Rückblickend hätten sich mir im Laufe des Sommers deutlich günstigere Einstiegsmöglichkeiten eröffnet.

Alleine am heutigen Montag treffen gleich zwei Kaufempfehlungen ein. Der für die BNP Paribas tätige Analyst Martin Jungfleisch stuft die Valoren der VAT Group von «Neutral» auf «Outperform» herauf und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 427 (zuvor 347) Franken.

Der BNP-Analyst räumt zwar ein, dass im Ausrüstungsgeschäft für Hersteller von NAND-Speicherchips noch Geduld gefragt und in diesem Geschäftsbereich erst ab 2027 mit einer deutlicheren Belebung zu rechnen sei. Bei den Herstellern von DRAM-Speicherchips geht er jedoch schon ab dem kommenden Jahr von einer kräftigen Belebung der Investitionstätigkeit aus. Darauf abgestützt sieht er die VAT Group ihren Gewinn über die nächsten drei Jahre um jährlich 24 Prozent steigern. Das wiederum liegt weit über den Prognosen anderer Banken.

Nachdem sein Berufskollege Sebastian Vogel von der UBS ebenfalls eine Kaufempfehlung für die Valoren des Vakuumventilherstellers aus dem Rheintal ausgesprochen hat (ich berichtete), legt er nun mit einer ebensolchen für jene des «Branchennachbarn» Comet nach und stuft diese mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 252 (zuvor 199) Franken von «Neutral» auf «Buy» herauf.

In Erwartung deutlicher Margenverbesserungen erhöht Vogel seine Gewinnschätzungen um bis zu 32 Prozent. Lagen seine Annahmen zuvor weit unter den durchschnittlichen Markterwartungen, sind sie nun sogar leicht darüber angesiedelt. Unter gewissen Umständen hält der UBS-Analyst im Rahmen seines Upside-Szenarios bei Comet sogar Kurse von bis zu 345 Franken für möglich - sein Wort in Gottes Ohr.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025

Datum Titel   Anzahl Kurs   Total
03.01.2025 Nestlé N Kauf    144     74,88 Franken 10'783-
03.01.2025 Adecco N Kauf    241     22,36 Franken   5'389-
03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf      86     63,14 Franken   5'430-
03.01.2025 Dätwyler I Kauf      79   136,75 Franken 10'803-
03.01.2025 Medmix N Kauf    591       8,80 Franken   5'201-
03.01.2025 Roche GS Kauf      43   255,50 Franken 10'987-
03.01.2025 Sandoz N Kauf    290     37,17 Franken 10'779-
03.01.2025 Sika N Kauf      40   215,90 Franken   8'636-
03.01.2025 UBS N Kauf    311     27,83 Franken   8'655-
03.01.2025 Baloise N Kauf      52   165,71 Franken   8'617-
03.01.2025 Julius Bär N Kauf    109     58,66 Franken   6'394-
03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825       3,56 Franken   6'497-
03.01.2025 SoftwareOne N Kauf    701       6,18 Franken   4'332-
20.03.2025 Dätwyler I Kauf        1   122,00 Franken      122-
27.03.2025 Sika N Kauf        1   221,90 Franken      222-
27.03.2025 Roche GS Kauf        1   293,60 Franken      294-
03.04.2025 Oerlikon N Kauf      62       3,78 Franken      234-
14.04.2025 Julius Bär N Kauf        3     48,20 Franken      145-
15.04.2025 UBS N Kauf        6     22,80 Franken      137-
17.04.2025 Sandoz N Kauf        3     32,50 Franken        98-
22.04.2025 Nestlé N Kauf        3     86,89 Franken      261-
23.04.2025 Adecco N Kauf        7     21,80 Franken      153-
25.04.2025 Medmix N Kauf      19       9.85 Franken      187-
29.04.2025 Baloise N Kauf        1   179,30 Franken      179-
20.05.2025 SoftwareOne N Kauf      30       6,95 Franken      209-
27.06.2025 Amrize N Kauf    132      39,18 Franken   5'172-
30.06.2025 Roche GS Kauf        1    259,23 Franken      259-
30.06.2025 Sandoz N Verkauf      25      43,33 Franken   1'083+
30.06.2025 Sika N Kauf        2    216,40 Franken      433-
30.06.2025 UBS Group N Kauf      30      26,89 Franken      807-
30.06.2025 Adecco N Verkauf        1      23,55 Franken        24+
30.06.2025 Baloise N Verkauf      53    187,08 Franken   9'915+
30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf      14      57,11 Franken      800-
30.06.2025 Dätwyler I Kauf        7    120,81 Franken      846-
30.06.2025 Julius Bär N Kauf      18      53,72 Franken      967-
30.06.2025 Medmix N Verkauf    128      12,06 Franken   1'544+
30.06.2025 Oerlikon N Kauf    131        3,68 Franken      482-
30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf    731        7,78 Franken   5'687+
30.06.2025 Amrize N Kauf      15      39,54 Franken     593-
30.06.2025 VAT Group N Kauf      20    336,67 Franken   6'733-
30.06.2025 Comet N Kauf      19    250,26 Franken   4'755-
03.10.2025 Nestlé N Kauf      41      74,49 Franken   3'054-
03.10.2025 Roche GS Verkauf      12    284,99 Franken   3'420+
03.10.2025 Sandoz N Verkauf      14      45,60 Franken      638+
03.10.2025 UBS Group N Verkauf      19      32,02 Franken      608+
03.10.2025 Adecco N Kauf        7      22,87      Franken      160-
03.10.2025 Sika N Kauf        3    178,76  Franken      536-
03.10.2025 Cosmo Pharma N Verkauf      16      66,93 Franken   1'071+
03.10.2025 Dätwyler I Verkauf      13    141,51 Franken   1'840+
03.10.2025 Medmix N Kauf      49        8,78 Franken      430-
03.10.2025 Oerlikon N Kauf    247        2,73 Franken      674-
03.10.2025 Julius Bär N Verkauf        3      55,33 Franken      166+
03.10.2025 Amrize N Kauf      68      38,16 Franken    2'595-
03.10.2025 Comet N Kauf        4    207,21 Franken       829-


Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.
 

Der cash Insider nimmt Marktgerüchte sowie Strategie-, Branchen- oder Unternehmensstudien auf und interpretiert diese. Marktgerüchte werden bewusst nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Gerüchte, Spekulationen und alles, was Händler und Marktteilnehmer interessiert, sollen rasch an die Leser weitergegeben werden. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen. Die persönliche Meinung des cash Insiders muss sich nicht mit derjenigen der cash-Redaktion decken. Der cash Insider ist selber an der Börse aktiv. Nur so kann er die für diese Art von Nachrichten notwendige Marktnähe erreichen. Die geäusserten Meinungen stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen an die Leserschaft dar.
Twitter
NameAktuell+/-%
Twitter

CHFSWX

308.90

11:45:47

+0.49%

+1.50

CHFSWX

105.10

11:45:59

+0.59%

+0.62

CHFSWX

17'668.74

11:45:00

+0.09%

+15.86

CHFSWX

80.09

11:46:00

+0.33%

+0.26

CHFSWX

74.64

11:45:03

-0.77%

-0.58

CHFSWX

874.20

11:45:26

-0.75%

-6.60

CHFSWX

91.64

11:45:59

+1.48%

+1.34

CHFSWX

56.58

11:45:37

-0.25%

-0.14

USDNYX

53.65

19:15:00

+1.25%

CHFSWX

56.70

11:44:56

-1.22%

-0.70

CHFSWX

22.02

11:43:00

-1.96%

-0.44

CHFSWX

206.60

11:45:42

+7.49%

+14.40

CHFSWX

41.11

11:45:29

-0.70%

-0.29

CHFSWX

154.40

11:45:08

-1.28%

-2.00

CHFSWX

156.90

11:45:23

-0.85%

-1.35

CHFSWX

31.06

11:45:51

+0.13%

+0.04

CHFSWX

64.90

11:44:42

+4.34%

+2.70

USDNYX

28.76

19:15:00

+1.02%

CHFSWX

10.56

11:24:18

+0.38%

+0.04

CHFSWX

3.15

11:44:56

-0.38%

-0.012

News