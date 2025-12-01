Zusammensetzung der Aktienfavoriten per 28. November 2025

Es ist an der Börse gespenstisch ruhig um den Nahrungsmittelmulti aus Vevey. Die Nachrichtenlage bleibt dünn – von der vorzeitigen Pensionierung des langjährigen Strategiechefs jetzt mal abgesehen. Das heisst allerdings nicht, dass der neue Firmenchef Philipp Navratil hinter den Kulissen nicht kräftig wirbeln würde. So wird mir zumindest mit vorgehaltener Hand aus seinem Umfeld berichtet. Man beschreibt ihn mir als «stiller Macher».

Ich bin nun neugierig, ob der Nestlé-Chef nach dem erfreulichen dritten Quartal mit einem nicht weniger überzeugenden Schlussquartal nachlegen kann. Falls ja, müssen sich die chronisch unterinvestierten Grossinvestoren wohl «warm anziehen». Ausserdem lautet die Frage nicht ob, sondern vielmehr wann beim Nahrungsmittelmulti aus Vevey grössere Geschäftsbereiche zum Verkauf kommen. Auch ein (Teil-)Verkauf des L'Oréal-Pakets erscheint mir nicht eben abwegig. Für mich bleiben die Aktien mit Blick aufs kommende Jahr ein heisser Kandidat für eine grundlegende Neubeurteilung und -bewertung durch die Börse.

Vermehrt Zuspruch erhalten schon heute die Aktien von VAT Group und Comet. Zugegeben: Ich war etwas gar voreilig, als ich die beiden Halbleiterausrüster im Juli dieses Jahres in meine Titelauswahl aufnahm. Rückblickend hätten sich mir im Laufe des Sommers deutlich günstigere Einstiegsmöglichkeiten eröffnet.

Alleine am heutigen Montag treffen gleich zwei Kaufempfehlungen ein. Der für die BNP Paribas tätige Analyst Martin Jungfleisch stuft die Valoren der VAT Group von «Neutral» auf «Outperform» herauf und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 427 (zuvor 347) Franken.

Der BNP-Analyst räumt zwar ein, dass im Ausrüstungsgeschäft für Hersteller von NAND-Speicherchips noch Geduld gefragt und in diesem Geschäftsbereich erst ab 2027 mit einer deutlicheren Belebung zu rechnen sei. Bei den Herstellern von DRAM-Speicherchips geht er jedoch schon ab dem kommenden Jahr von einer kräftigen Belebung der Investitionstätigkeit aus. Darauf abgestützt sieht er die VAT Group ihren Gewinn über die nächsten drei Jahre um jährlich 24 Prozent steigern. Das wiederum liegt weit über den Prognosen anderer Banken.

Nachdem sein Berufskollege Sebastian Vogel von der UBS ebenfalls eine Kaufempfehlung für die Valoren des Vakuumventilherstellers aus dem Rheintal ausgesprochen hat (ich berichtete), legt er nun mit einer ebensolchen für jene des «Branchennachbarn» Comet nach und stuft diese mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 252 (zuvor 199) Franken von «Neutral» auf «Buy» herauf.

In Erwartung deutlicher Margenverbesserungen erhöht Vogel seine Gewinnschätzungen um bis zu 32 Prozent. Lagen seine Annahmen zuvor weit unter den durchschnittlichen Markterwartungen, sind sie nun sogar leicht darüber angesiedelt. Unter gewissen Umständen hält der UBS-Analyst im Rahmen seines Upside-Szenarios bei Comet sogar Kurse von bis zu 345 Franken für möglich - sein Wort in Gottes Ohr.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755- 03.10.2025 Nestlé N Kauf 41 74,49 Franken 3'054- 03.10.2025 Roche GS Verkauf 12 284,99 Franken 3'420+ 03.10.2025 Sandoz N Verkauf 14 45,60 Franken 638+ 03.10.2025 UBS Group N Verkauf 19 32,02 Franken 608+ 03.10.2025 Adecco N Kauf 7 22,87 Franken 160- 03.10.2025 Sika N Kauf 3 178,76 Franken 536- 03.10.2025 Cosmo Pharma N Verkauf 16 66,93 Franken 1'071+ 03.10.2025 Dätwyler I Verkauf 13 141,51 Franken 1'840+ 03.10.2025 Medmix N Kauf 49 8,78 Franken 430- 03.10.2025 Oerlikon N Kauf 247 2,73 Franken 674- 03.10.2025 Julius Bär N Verkauf 3 55,33 Franken 166+ 03.10.2025 Amrize N Kauf 68 38,16 Franken 2'595- 03.10.2025 Comet N Kauf 4 207,21 Franken 829-



