Bleiben wir doch noch kurz bei Dätwyler. Am vergangenen Mittwoch lud die Industriegruppe zum diesjährigen Investorentag – und wusste prompt zu überzeugen. Nicht nur der für die UBS tätige Chefanalyst Sebastian Vogel ist voller Lobes. Auch sein Berufskollege Bernd Laux bei der Zürcher Kantonalbank gewinnt den tiefgehenden Einblicken in das Geschäftsmodell, das Portfolio und die Finanzziele des Konzerns für die kommenden drei bis fünf Jahre vorwiegend positive Aspekte ab. Seines Erachtens hat das Unternehmen unter seinem Firmenchef Volker Cwielong seine Hausaufgaben gemacht. Das wiederum zahle sich zunehmend aus. Der Analyst wähnt Dätwyler am Beginn einer mehrjährigen Wachstumsphase, begleitet von deutlichen Margenverbesserungen. Auch er preist die Aktien deshalb mit «Übergewichten» zum Kauf an.