US-Investor tritt bei spekulationsgetriebener Aktie kurz vor den Zahlen auf die Bremse

Den wenigsten Offenlegungsmeldungen liegt auch wirklich ein Kauf oder Verkauf von Aktien zugrunde. Vielmehr lehnt Blackrock eigene Titelbestände aus oder leiht sich solche bei Dritten. Nicht so allerdings bei AMS Osram, haben sich die Amerikaner beim Sensorenhersteller doch von Aktien getrennt. Als Verkäufer mussten sie sich ausschliesslich deshalb zu erkennen geben, weil dabei der meldepflichtige Schwellenwert von drei Prozent unterschritten wurde.