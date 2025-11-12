Früherer UBS-Grossaktionär baut Aktienpaket an Zürcher Privatbank kräftig aus

Es bedarf bei Alcon vermutlich mehr als einem enttäuschungsarmen Quartalsergebnis, um das Vertrauen der Börse zurückzugewinnen. Kommt hinzu, dass Analyst Graham Doyle von der UBS in London ungewohnt vorsichtige Töne anschlägt. Seines Erachtens ist das vorliegende Ergebnis «nicht gerade spektakulär». Er hatte sich insbesondere vom organischen Umsatzwachstum von fünf Prozent mehr erhofft. Angesichts der seit Januar stark rückläufigen Aktienkursentwicklung und der mittlerweile sehr negativen Haltung der Anleger hält Doyle den Zahlenkranz jedoch für «solide» genug, um den Erwartungen gerecht zu werden.