Grossaktionär verliert mit zweitschlechtester SMI-Aktie die Geduld

In den vergangenen Wochen konnten die Aktien von Alcon zwar etwas Boden gutmachen. Allerdings kosten die Papiere nur unwesentlich mehr als in den Wochen unmittelbar nach dem Börsengang vom April 2019. Für diejenigen unter den Aktionärinnen und Aktionäre des früheren Mutterhauses Novartis, welche an den ihnen damals zugeteilten Titelbeständen festhielten oder diese sogar noch ausbauten, waren all die Jahre unter dem Strich bestenfalls ein Nullsummenspiel. Und das nicht zuletzt auch deshalb, weil das Ophthalmologieunternehmen nicht gerade für eine grosszügige Dividendenpolitik bekannt ist.