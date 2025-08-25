Kurz vor dem Wochenende meldete Alcon der SIX Swiss Exchange gleich drei Titelkäufe aus dem Verwaltungsrat. Es macht den Anschein, als wolle man nach dem Kurszerfall der letzten Tage ein Zeichen setzen. Ob dieses Vorhaben angesichts der mageren Transaktionsvolumen – wir sprechen insgesamt gerade einmal von etwas mehr als 270'000 Franken – gelingen wird, wage ich zu bezweifeln. Da müsste der Verwaltungsrat der früheren Novartis-Tochter schon mit der grossen Kelle anrichten. Stattdessen kommt das Ganze schon beinahe etwas verzweifelt daher.