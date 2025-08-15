Nun setzt er einmal mehr den Rotstift an und kürzt das mittlerweile bei 89 Franken liegende Kursziel auf 85 Franken. Bei solchen Prognosen – die Aktien kosten keine 96 Franken mehr – liegt eigentlich auf der Hand, dass sich der Analyst in seiner «Underperform» lautenden Verkaufsempfehlung bestätigt fühlt. Interessant erscheint mir, dass die Kaufempfehlungen selbst jetzt noch überwiegen. Egal ob bei Bernstein, Vontobel, Bank of America, Goldman Sachs oder Barclays – man hält dem Vorzeigeunternehmen aus Basel und dessen Aktien die Stange. Wenn auch mit tieferen Schätzungen und Kurszielen. Vermutlich schlägt die «Stunde der Wahrheit» in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Dann zeigt sich, welches der beiden Analystenlager richtig liegt...