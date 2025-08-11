Zurich, UBS und Co: Analysten einer Schweizer Bank sorgen gleich für mehrere Kursziel-Rekorde

Ziemlich genau eine Woche ist es nun her, dass ich von einer kräftigen Kurszielerhöhung für die Aktien der UBS berichtete. Kurz zuvor verlieh der für die Basler Kantonalbank tätige Bankenanalyst Peter Berger seinem «Übergewichten» lautenden Anlageurteil mit einem überarbeiteten Kursziel von 42 (zuvor 34) Franken Nachdruck. Es ist selbst jetzt – knapp zwei Wochen nach der Ergebnisveröffentlichung der grössten Schweizer Bank für das zweite Quartal – die höchste mir vorliegende Kursprognose. Das nächsthöhere Kursziel liegt bei 37 Franken. Diesen Wert leitet der Londoner Bankenanalyst Kian Abouhossein von J.P. Morgan aus seinem Bewertungsmodell ab.