Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Juli 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* G/V Barmittel 3'757 Amrize N 147 39,22 6'036 + 4,7 Prozent Nestlé N 147 75,13 10'452 - 5,4 Prozent Roche GS 45 256,43 11'570 + 0,3 Prozent Sandoz N 268 37,12 12'524 +25,9 Prozent Sika N 43 216,06 8'282 - 10,9 Prozent UBS N 347 27,66 10'563 +10,0 Prozent Adecco N 247 22,34 6'358 +15,2 Prozent Comet N 19 250,26 3'937 - 17,2 Prozent Cosmo Pharma N 102 62,15 5'967 - 5,9 Prozent Dätwyler I 87 135,30 12'632 + 7,3 Prozent Julius Bär N 130 57,73 7'179 - 4,4 Prozent Medmix N 482 8,83 5'765 +35,4 Prozent Oerlikon N 1'894 3,57 7'553 +11,8 Prozent VAT Group N 20 336,67 5'750 - 14,6 Prozent Total 118'325 * Schlusskurse vom 31. Juli 2025

Auf eine verhaltene erste Jahreshälfte blickt Sika zurück. Mit dem seit Dienstag bekannten Ergebnis wird der Bauchemiehersteller den Erwartungen nur knapp gerecht. Rückblickend hinterliess nicht zuletzt auch der starke Franken Spuren in der Umsatz- und Gewinnentwicklung. Ausserdem ist im wichtigen chinesischen Markt eine gewisse Flaute zu verspüren. Letzteres dürfte das Unternehmen dazu veranlasst haben, bei den diesjährigen Wachstumsvorgaben etwas zurückzubuchstabieren. Für mich kommt weder das eine, noch das andere überraschend – hatte sich mit Blick auf die schleppende Aktienkursentwicklung und die rückläufigen Gewinnerwartungen der Analysten eine Ergebnisenttäuschung doch schon seit Wochen abgezeichnet.

Wie die Aktien von Nestlé zählten auch jene von Sika schon im vergangenen Jahr zu den SMI-Schlusslichtern. Auf eine Kurserholung warten die Aktionärinnen und Aktionäre bis heute. Dass der Höhenflug beim Bauchemiehersteller kurz nach der milliardenschweren Übernahme der einstigen BASF-Tochter MBCC ein abruptes Ende nahm, entbehrt nicht einer gehörigen Portion Ironie. Erst wich Sika mit dem Kauf der französischen Parex und dann auch bei MBCC vom Erfolgsrezept der kleinen und gut verdaubaren Übernahmen ab. Seither ist der Wurm drin. Ich frage mich ernsthaft, was es braucht, damit die Aktien wieder zu ihrer alten Form zurückfinden. Etwas höhere Synergieeffekte aus dem MBCC-Kauf reichen da alleine wohl nicht aus.

Kommen wir an dieser Stelle noch auf Roche zu sprechen. Nicht eben wenigen meiner regelmässigen Leserinnen und Leser stösst sauer auf, dass ich immer wieder hart mit den Entscheidungsträgern am Hauptsitz in Basel ins Gericht gehe – wie zuletzt etwa beim Thema «Modernisierung der Eigenkapitalstruktur». Ich begegnete den Plänen, die Genuss- durch Partizipationsscheine zu ersetzen mit folgenden Worten:

Wer nun denkt, dass damit am Rheinknie in Basel die Einführung der Einheitsnamenaktie gemeint ist, der irrt. Stattdessen sollen die Genuss- durch Partizipationsscheine ersetzt und der Nennwert der Inhaberaktien an jenen der neu entstehenden Titel angeglichen werden – was mal eben schnell 70 Millionen Franken in die Tasche der Familienaktionäre fliessen lässt. Steuerfrei, versteht sich.

Während sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte mit 30,9 Milliarden Franken im Rahmen der Analystenschätzungen bewegte, wurden letztere beim operativen Kerngewinn (EBIT) mit 12 Milliarden Franken klar übertroffen. Deswegen gleich in Jubelstimmung zu verfallen, wäre allerdings etwas gar voreilig – ist die Differenz doch tieferen Investitionen in die Forschung und Entwicklung geschuldet. Dass man dennoch «nur» an den bisherigen Zielsetzungen für das laufende Jahr festhält, spricht Bände.

Und sowieso überwogen zuletzt die Negativmeldungen aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel. Ich denke da etwa an die enttäuschenden Studienergebnisse zum Lungenmedikament Astegolimab oder den Negativentscheid der amerikanischen Arzeimittelbehörde FDA zur Erweiterung des Anwendungsgebiets für das Krebsmittel Columvi. Ausserdem sprach sich eine Experten-Kommission der europäischen Arzneimittelbehörde EMA gegen eine Marktzulassung der Gen-Therapie Elevidys aus.

Da darf auch eine vermeintliche Erfolgsmeldung zu Trontinemab nicht darüber hinwegtäuschen. Zur Erinnerung: Als Roche Anfang April erste Studienergebnisse zum Alzheimerwirkstoff vorlegte, büssten die Genussscheine innerhalb weniger Tage knapp zwölf Prozent an Kurswert ein.

Ich wünschte mir wirklich, dass ich positiveres über Roche zu berichten hätte. Aber leider gibt dies die Nachrichtenlage momentan nicht her. Und mit Blick auf die Forschungserfolge einiger Gegenspieler auf dem lukrativen Gebiet der Abnehmmittel frage ich mich, ob sich die milliardenschweren Investitionen der Basler überhaupt jemals bezahlt machen...

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.