UBS-Fondstochter verdient bei Aktienüberflieger von letzter Woche kräftig mit

Um an dieser Stelle noch kurz auf die Nachricht sprechen zu kommen, wonach sich Roche künftig eine «modernere» Kapitalstruktur geben will: Wer nun denkt, dass damit am Rheinknie in Basel die Einführung der Einheitsnamenaktie gemeint ist, der irrt. Stattdessen sollen die Genuss- durch Partizipationsscheine ersetzt und der Nennwert der Inhaberaktien an jenen der neu entstehenden Titel angeglichen werden – was mal eben schnell 70 Millionen Franken in die Tasche der Familienaktionäre fliessen lässt. Steuerfrei, versteht sich.