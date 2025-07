Schätzungen aus hiesigen Börsenkreisen zufolge gelten bei der UBS momentan um die zwei Prozent der ausstehenden Aktien als leerverkauft. Auch das wären dann weniger als noch vor ein paar Wochen. Anders als die Börsenbetreiberin in New York erachtet es die SIX Swiss Exchange auch weiterhin nicht für notwendig, eine Statistik zum Treiben hiesiger Leerverkäufer zu führen. In die Bresche springen Beratungsfirmen wie etwa S&P Global mit kostenpflichtigen Angeboten. Für mich kommt das einer Unterlassungssünde seitens der SIX gleich.