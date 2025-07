Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Juni 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Anteil Barmittel 3'757 3 Prozent Amrize N 132 39,22 5'818 5 Prozent Nestlé N 147 75,13 11'588 10 Prozent Roche GS 45 256,37 11'628 10 Prozent Sandoz N 268 37,12 11'637 10 Prozent Sika N 43 216,05 9'262 8 Prozent UBS N 347 27,73 9'317 8 Prozent Adecco N 247 22,34 5'824 5 Prozent Comet N 19 250,26 4'735 4 Prozent Cosmo Pharma N 102 63,14 5'804 5 Prozent Dätwyler I 87 136,57 10'457 9 Prozent Julius Bär N 130 58,38 6'973 6 Prozent Medmix N 482 8,83 5'823 5 Prozent Oerlikon N 1'894 3,59 6'989 6 Prozent VAT Group N 20 336,67 6'694 6 Prozent Total 116'306 * Schlusskurse vom 30. Juni 2025

Gut im Markt lagen zuletzt die Aktien von Sandoz. Das überrascht mich insofern, als dass die Umsatzzahlen für die ersten drei Monate nicht eben ein Ruhmesblatt für den Hersteller von Nachahmermedikamenten waren. Ich selber hatte mir insbesondere vom Umsatzbeitrag aus dem margenstarken Geschäft mit Biosimilars mehr erhofft. Ob sich dieser Geschäftszweig im zweiten Quartal belebt hat, wird sich erst am 7. August zeigen. An diesem Tag wartet das Unternehmen frühmorgens mit dem Halbjahresergebnis auf. Nicht eben weniger wichtig dürfte sein, wie Sandoz in Sachen Margenentwicklung abgeschnitten hat.

Will man dem für die Bank of America tätigen Analysten Charlie Haywood Glauben schenken, dann dürfte die frühere Novartis-Tochter die erste Jahreshälfte mit einem operativen Kerngewinn (EBITDA) in Höhe von einer Milliarde Dollar abgeschlossen haben. Das wiederum läge rund vier Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen anderer Berufskollegen.

In Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte erscheinen mir die firmeneigenen Jahresvorgaben durchaus realistisch. Ausserdem versprechen gleich mehrere Neulancierungen im Geschäft mit Biosimilars ab dem kommenden Jahr einen weiteren Wachstumsschub. Einen solchen braucht es denn auch, um dem Aktienkurs neuen Schwung zu geben.

Seit Wochen kennt der Kurs der Nestlé-Aktien nur eine Richtung: Die nach unten. Führte der Nahrungsmittelmulti aus Vevey die diesjährige SMI-Gewinnerliste vor wenigen Monaten noch unangefochten an, findet er sich neuerdings gerade noch im Mittelfeld wieder. Innerhalb kürzester Zeit ist das Plus seit Januar von mehr als 20 auf weniger als sechs Prozent zusammengeschmolzen.

Begleitet wurde das Ganze von Gewinnschätzungs- und Kurszielreduktionen aus der Analystengemeinde. Diese Anpassungen sind vor allem dem erstarkten Franken und weniger der Absatzentwicklung geschuldet. Nur vereinzelt sind Stimmen zu hören, wonach das Mengenwachstum im zweiten Quartal enttäuscht haben könnte. Ob sich einmal mehr das Nordamerika-Geschäft als Bremsklotz erweist, wissen wir am 24. Juli. Dann nämlich stehen bei Nestlé die Halbjahreszahlen zur Veröffentlichung an.

Für mich sind Kurse unter 80 Franken auf längere Sicht Kaufkurse, selbst wenn ich mit dem neuen Nestlé-Chef Laurent Freixe noch immer nicht so recht «warm» werde.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755-



