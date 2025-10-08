Und wieder einmal geht ein ziemlich interessantes Strategiepapier aus der Feder des UBS-Chefanalysten Sebastian Vogel bei mir ein. Auf nicht weniger als 19 Seiten zeigen seine Mitautoren und er auf, welche der hiesigen Nebenwerte weit oben auf den Kauflisten der Anleger stehen und in den Aktienportefeuilles mittlerweile klar übervertreten sind. Im Gegenzug nennen sie aber auch kleine und mittelgrosse Unternehmen, um welche man an der Börse derzeit ein grosser Bogen macht. Dabei bedienen sich die Autoren eines sogenannten «Crowding Faktors». Je höher diese Kennzahl, desto beliebter ist eine Aktie – und umgekehrt.