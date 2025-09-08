Gleich drei Schweizer Aktien landen auf der Verkaufsliste der UBS London

Zwei kleine, aber entscheidende Dinge stechen mir dabei ins Auge. Zum einen stützen sich die Londoner Strategen bei ihren Empfehlungen – anders als ihre Kollegen aus dem Global Wealth Management – auf kurzfristige Gegebenheiten ab. Gleichzeitig orientieren sie sich aber am Anlageurteil der hauseigenen Analysten. Letztere stufen die Valoren von BKW und Flughafen Zürich auch offiziell mit «Buy», jene von Straumann, Swatch Group und Temenos hingegen mit «Sell» ein. So viel «unité de doctrine» ist lobenswert.