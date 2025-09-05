Mit Blick über die Landesgrenze hinaus fällt mir jedoch auf, dass sich grössere Aktienplatzierungen in Europa seit Tagen häufen. Alleine gestern Donnerstag trennte sich die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung von gut 22 Millionen Aktien der Bank of Cyprus, die Peter Möhrle Holding von einem Zehn-Prozent-Paket an den Jost Werken und Invexans von einer Fünf-Prozent-Beteiligung an Nexans. Ausserdem brachten TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien und die beiden Bioarctic-Grossaktionäre Lars Lannfeld und Pär Gellefors rund 2 Millionen Aktien bei Institutionellen unter. Wie immer, wenn sich Grossinvestoren im Zuge von Aktienplatzierungen durch die Hintertür verabschieden, mahnt dies zur Vorsicht. Ich bin jedenfalls jetzt schon neugierig, ob wir kommende Woche Nachahmer sehen werden und ob dieses Phänomen auch auf den Schweizer Aktienmarkt übergreift.