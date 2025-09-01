Verdoppelung des Julius-Bär-Pakets durch Fondstochter der UBS sorgt für wilde Spekulationen

Advent International lässt bei U-blox nichts anbrennen. Keine zwei Wochen nach Bestätigung der Übernahmespekulationen legt der Finanzinvestor den Zeitplan für die Übernahme des Herstellers von Positionierungschips vor. Bisherige Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Titel bis zum 9. Oktober andienen – wobei zusätzlich eine zweite Handelslinie eingerichtet wird. Über diese zweite Handelslinie können Institutionelle ihre Aktien vorzeitig zu Geld machen. Vermutlich stehen die Arbitrageure aus dem In- und Ausland bereits in ihren Startlöchern, sollte der Aktienkurs unter 135 Franken tauchen.