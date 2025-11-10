Etwas schräg in der Landschaft stehen da die mir zugespielten Erhebungen der UBS in London, wonach die Aktien von Sika wieder häufiger in den Wertschriftenportefeuilles anzutreffen sind als noch vor der Zielreduktion von vor wenigen Wochen. Am sogenannten «Crowding Factor» der Grossbank gemessen, sind die Papiere des Bauchemieherstellers zwar bloss im Mittelfeld anzutreffen. Allerdings erfreuen sie sich grösserer Beliebtheit als noch im September und stellen selbst jene des Pharmazulieferers Lonza in den Schatten. Auch die Analysten der Grossbank rund um Geoff Haire überrascht diese Entwicklung.