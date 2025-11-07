Auch für Belimo traf eine weitere Kurszielreduktion ein. Der für die Berenberg Bank tätige Analyst Patrick Laager hält beim Automationsspezialisten aus Hinwil zwar an seiner Kaufempfehlung fest, veranschlagt neuerdings allerdings nur noch ein Kursziel von 1000 (zuvor 1100) Franken. Mit den Anpassungen trägt er einerseits den Folgen der Dollar-Schwäche, andererseits aber auch den Strafzöllen Washingtons gegen die Schweiz Rechnung. Ausserdem sorgte ein Kommentar aus der Feder des UBS-Chefanalysten Sebastian Vogel für Verunsicherung, berichtete dieser darin doch von einer weiteren Verschlechterung bei den Vorlaufindikatoren für die europäische Baukonjunktur und zog davon negative Rückschlüsse auf das Europa-Geschäft des Hinwiler Unternehmens. Er stuft die Aktien von Belimo übrigens sogar mit «Sell» und einem Zwölf-Monats-Kursziel von 586 Franken ein. Bei den Valoren von Swissquote forderten hingegen die Turbulenzen bei Bitcoin, Ethereum und Co ihren Tribut. Bekanntlich hängt die Westschweizer Online-Bank ja am Rockzipfel der Kryptomärkte.