Auch Cicor Technologies scheint noch immer gewaltigen Übernahmehunger zu verspüren. Nachdem der aufstrebende Elektronikkonzern aus Neuenburg erst am Dienstag den Sprung nach Übersee angekündigt hatte, unterbreitete er am gestrigen Donnerstag der britischen TT Electronics ein unwiderstehliches Angebot. Der Rivale unterhält sowohl Produktionsstätten in Grossbritannien als auch in den USA. Weshalb auch aus eigener Kraft eine Produktion aufziehen, wenn es mittels einer Übernahme schneller geht? Die Neuenburger lassen sich das Ganze denn auch einiges kosten, sollen die Aktionärinnen und Aktionäre des britischen Unternehmens doch umgerechnet mit mehr als 300 Millionen Franken in bar und eigenen Aktien abgegolten werden. Das entspricht einem Aufschlag von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Mittwochabend. Und es könnte noch teurer werden. Mit DBAY Advisors hat ein bedeutender Anteilseigner nämlich Widerstand gegen das Angebot angekündigt. Der Finanzinvestor hält mehr als 16 Prozent an TT Electronics.