Zumindest für mich gibt es keinen Zweifel daran: Der Zahlenkranz trägt schon jetzt die Handschrift Navratils. Doch auch sonst kamen die Aussagen des neuen Firmenchefs an der Börse gut an. Einerseits will er die Effizienz verbessern, andererseits aber auch in die eigenen Marken investieren. Ausserdem sollen neben dem Wasser-Geschäft weitere Geschäftsbereiche wie etwa jenes mit Vitaminen einer strategischen Überprüfung unterzogen werden und eventuell zum Verkauf kommen. Diese Verkaufsabsichten fürs Vitamin-Geschäft sind allerdings nicht neu, gab es in den letzten Wochen doch bereits in diese Richtung gehende Mutmassungen.