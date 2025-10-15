Nestlé und das L'Oréal-Paket: Analyst macht Lastminute-Planspiele

Wie mir aus hiesigen Börsenkreisen berichtet wird, haben erste Leerverkäufer damit begonnen, bei ihren Wetten gegen Orior, SIG Group und Co zurückzubuchstabieren. Das Geschehen wird bei diesen Aktien folglich also eher von Deckungskäufen und weniger von Anlagekäufen bestimmt. Ob es bei einem blossen Aufbäumen bleibt – oder ob sich ein klarer Trend weg von den hiesigen Börsenüberfliegern bildet, werden die kommenden Wochen zeigen. Wenn ich in meinen etwas mehr als drei Jahrzehnten an der Börse übrigens etwas gelernt habe, dann: Dass es nicht zwingend ein Zeichen der Stärke sein muss, wenn die Anleger vermehrt zu im Kurs zurückgebliebenen Aktien greifen.