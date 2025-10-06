Zusammensetzung der Aktienfavoriten per 3. Oktober 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* G/V Barmittel 3'222 Amrize N 215 38,88 8'282 - 0,9 Prozent Nestlé N 188 74,99 13'950 - 1,1 Prozent Roche GS 33 256,43 9'464 +11,8 Prozent Sandoz N 254 37,12 11'816 +25,3 Prozent Sika N 46 213,62 8'308 - 15,5 Prozent UBS N 328 27,66 10'735 +18,3 Prozent Adecco N 254 22,36 5'878 + 3,5 Prozent Comet N 23 242,77 4'766 - 14,7 Prozent Cosmo Pharma N 86 62,15 5'848 + 9,4 Prozent Dätwyler I 74 135,30 10'641 + 6,3 Prozent Julius Bär N 127 57,73 7'010 - 4,4 Prozent Medmix N 531 8,83 4'694 + 0,1 Prozent Oerlikon N 2'141 3,47 5'828 - 21,6 Prozent VAT Group N 20 336,67 7'038 + 4,5 Prozent Total 117'480 * Schlusskurse vom 3. Oktober 2025

Zugegeben: Eine Sitzverlegung – etwa nach London oder Singapur – wäre mit nicht zu unterschätzenden Kosten verbunden. Und ich spreche hier nicht nur von Kosten im finanziellen Sinne. Letztendlich wird die Grossbank vorsichtig abwägen müssen, ob sich eine solche Sitzverlegung rechnet oder auch nicht. Dabei geht es nicht ausschliesslich um die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre, sondern um jene sämtlicher Anspruchsgruppen.

Wie die renommierte «Financial Times» in Erfahrung gebracht haben will, sind auf politischer Ebene Bestrebungen im Gang, den ursprünglichenVorschlag für den sogenannten «UBS-Finish» abzuschwächen und den zusätzlichen Eigenmittelbedarf der UBS um 10 Milliarden Dollar oder mehr zusammenzustreichen.

Ganz unabhängig von der Eigenkapitaldiskussion machen mir die jüngsten Entwicklungen in Frankreich gewisse Sorgen. Die Gefahr einer Neuauflage der Schuldenkrise ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen und geht diesmal weder von Griechenland, noch von Italien aus. Der Rücktritt Sébastien Lecornus als französischer Premierminister nach gerade einmal drei Wochen markiert eine neue Eskalationsstufe für unsere Nachbarn im Westen.

Nachdem die UBS-Aktien in den vergangenen zwölf Monaten weit hinter jenen vergleichbarer Rivalen wie Barclays, Société Générale oder Santander zurückgeblieben sind, besteht bei den Schweizern aber trotzdem noch Luft nach oben...

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755- 03.10.2025 Nestlé N Kauf 41 74,49 Franken 3'054- 03.10.2025 Roche GS Verkauf 12 284,99 Franken 3'420+ 03.10.2025 Sandoz N Verkauf 14 45,60 Franken 638+ 03.10.2025 UBS Group N Verkauf 19 32,02 Franken 608+ 03.10.2025 Adecco N Kauf 7 22,87 Franken 160- 03.10.2025 Sika N Kauf 3 178,76 Franken 536- 03.10.2025 Cosmo Pharma N Verkauf 16 66,93 Franken 1'071+ 03.10.2025 Dätwyler I Verkauf 13 141,51 Franken 1'840+ 03.10.2025 Medmix N Kauf 49 8,78 Franken 430- 03.10.2025 Oerlikon N Kauf 247 2,73 Franken 674- 03.10.2025 Julius Bär N Verkauf 3 55,33 Franken 166+ 03.10.2025 Amrize N Kauf 68 38,16 Franken 2'595- 03.10.2025 Comet N Kauf 4 207,21 Franken 829-



