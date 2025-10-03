Swiss Re, Roche und Co: Aktienumstufungen bis zum Abwinken

Noch ist das letzte Wort zwar nicht gesprochen. Allerdings zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt schon jetzt eine Wochenbilanz ab, die sich sehen lassen kann. Für den Swiss Market Index (SMI) ging es alleine am Mittwoch um mehr als 250 Punkte nach oben. Davon gingen nicht weniger als 150 Punkte auf das Konto des Schwergewichts Roche. Knapp neun Prozent legten die Genussscheine der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel an diesem Tag zu – so viel wie noch nie in der 129-jährigen Geschichte des Unternehmens.