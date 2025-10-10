Ein scheuer Blick auf die Liste der Wochengewinner zeigt, wo bei uns am Schweizer Aktienmarkt momentan die Musik spielt. Neben Spezialsituationen wie Mobilezone (+8 Prozent) – die Elektronikkette trennte sich gestern Donnerstag von ihrem Deutschland-Geschäft – sind einmal mehr die «üblichen Verdächtigen» weit oben auf dieser Liste zu finden. Ich denke da etwa an den (teilweisen) Rüstungszulieferer Cicor (+14 Prozent), den Tiefbauspezialisten Implenia oder auch den Trafohersteller R&S Group (beide +7 Prozent). Sie alle bedienen beliebte Themen, seien das nun die geplanten Infrastrukturinvestitionen, die militärische Aufrüstung Europas oder aber der Bau grosser neuer Rechencenter.