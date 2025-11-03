Zusammensetzung der Aktienfavoriten per 31. Oktober 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* G/V Barmittel 3'222 Amrize N 215 38,88 8'918 + 6,7 Prozent Nestlé N 188 74,99 14'453 + 2,5 Prozent Roche GS 33 256,43 8'544 + 1,0 Prozent Sandoz N 254 37,12 13'589 +44,1 Prozent Sika N 46 213,62 7'231 - 26,4 Prozent UBS N 328 27,66 10'079 +11,1 Prozent Adecco N 254 22,36 5'695 + 0,3 Prozent Comet N 23 242,77 4'510 - 19,2 Prozent Cosmo Pharma N 86 62,15 5'805 + 8,6 Prozent Dätwyler I 74 135,30 10'953 + 9,4 Prozent Julius Bär N 127 57,73 6'883 - 6,1 Prozent Medmix N 531 8,83 4'896 + 4,4 Prozent Oerlikon N 2'141 3,47 6'145 - 17,3 Prozent VAT Group N 20 336,67 7'006 + 4,1 Prozent Total 117'929 * Schlusskurse vom 31. Oktober 2025

Neben der UBS möchte ich nachstehend auch noch kurz auf weitere Aktien eingehen:

Amrize: Zwei Schritte vor – und zwei wieder zurück. Passender liesse sich die Aktienkursentwicklung bei Amrize kaum umschreiben. Nach dem enttäuschenden zweiten Quartal konnte Firmenchef Jan Jenisch nun wenigstens mit einem erfreulichen Zahlenkranz fürs dritte Quartal nachlegen. Ausserdem wurden die diesjährigen Umsatzvorgaben erhöht.

Wie die UBS schreibt, gestaltet sich das Tagesgeschäft noch für mindestens zwei Quartale schwierig. Der für die Grossbank tätige Analyst Steven Fisher spielt mit dieser Aussage einerseits auf die Preisentwicklung bei Zement an und andererseits auf die hohe Abhängigkeit des Unternehmens vom Wohnungsbau. Während der Analyst bei der Bewertung kaum noch Raum nach unten sieht, bleibt er trotz intakter Mittelfristaussichten vorerst zurückhaltend.

Ich erwarte spätestens ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres eine Belebung bei der Gewinnentwicklung und könnte mir gut vorstellen, dass Amrize unter Jenisch schon bald bedeutende Firmenkäufe tätigen wird. Ende letzter Woche wurden der SIX Swiss Exchange zwei weitere Titelkäufe aus der Chefetage im Gesamtbetrag von knapp fünf Millionen Franken gemeldet. Die beiden Transaktionen tragen für mich ganz klar die Handschrift des Firmenchefs höchst persönlich.

Nestlé: Nach dem zahlenbedingten Kurssprung sind die Nestlé-Aktien wieder weit unter 80 Franken zurückgefallen. Mitunter ein Grund hierfür waren pessimistische Aussagen des amerikanischen Rivalen Kraft Heinz in Bezug auf die Ausgabefreudigkeit der dortigen Konsumentinnen und Konsumenten.

Ich bin nun neugierig, ob der neue Firmenchef Philipp Navratil nach dem erfreulichen dritten Quartal mit einem überzeugenden Schlussquartal nachlegen kann. Falls ja, dürfte die Aktienkursentwicklung die Talsohle wohl endgültig durchschritten haben. Ausserdem lautet die Frage nicht ob, sondern vielmehr wann beim Nahrungsmittelmulti aus Vevey grössere Geschäftsbereiche zum Verkauf kommen. Auch ein Teilverkauf des L'Oréal-Pakets erscheint mir nicht abwegig.

Roche: Nein, der Zwischenbericht fürs dritte Quartal war beileibe kein Ruhmesblatt und bloss von mässiger Qualität. Vor allem Medikamente wie Rituxan, Avastin und Herceptin verkauften sich besser als erwartet. Da diese drei Krebswirkstoffe ihren Patentschutz bereits verloren haben, nagen seit geraumer Zeit günstigere Nachahmerpräparate an den Umsätzen.

Auch Xolair wusste zwischen Anfang Juli und Ende September zu überzeugen, wobei dieses Medikament bekanntlich starken Nachfrageschwankungen unterliegt und als ziemlich «launisch» gilt. Im Gegenzug trugen künftige Wachstumstreiber wie das Augenmittel Vabysmo, das Blutermedikament Hemlibra oder das MS-Mittel Ocrevus weniger als erhofft zum Gruppenumsatz bei. Die Investors-Relations-Abteilung in Basel war am Tag der Umsatzveröffentlichung denn auch sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht.

Wie aus einem Kommentar des UBS-Pharmaanalysten Matthew Weston hervorgeht, erklären sich die enttäuschenden Verkaufszahlen bei Vabysmo mit einer geringeren finanziellen Unterstützung für amerikanische Patienten. Bei Roche zeigt man sich jedoch zuversichtlich, dass die Finanzierung durch die Charitable Access Foundation solche Patienten ab dem kommenden Jahr wieder unterstützen wird. Diese «Beruhigungspille» entfaltete jedoch nur eine in etwa ähnliche Wirkung wie Placebo.

Sandoz: Rückblickend kommt die Umsatzentwicklung zwischen Anfang Juli und Ende September bei Sandoz mehr oder weniger einer «Punktlandung» auf die durchschnittlichen Analystenerwartungen gleich. Grössere Überraschungen bleiben aus – wobei die Erhöhung der diesjährigen Margenvorgaben erfreulich ist. Der Anteil margenstarker Biosimilars am Gruppenumsatz dürfte dank wichtigen Produkteinführungen weiter zunehmen – und das möglicherweise noch auf Jahre hinaus.

Angesichts der vielen Patentabläufe bei Markenmedikamenten vergleicht Firmenchef Richard Saynor die momentane Situation des Herstellers von Nachahmerpräparaten mit jener eines Kinds im Süsswarenladen. An der Analystenkonferenz sagte er wortwörtlich: «So, I think we're almost a kid in a candy store in terms of where do we want to go and how do we extract that.» (auf Deutsch: «Ich glaube also, wir befinden uns fast wie Kinder im Süsswarenladen, wenn es darum geht, wohin wir wollen und wie wir das erreichen.»)

Ein nicht unbeträchtliches kommerzielles Potenzial mache ich im Geschäft mit einer eigenen Version von Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy aus.

Sika: Für mich ist die Kursbilanz bei Sika die wohl grösste Enttäuschung überhaupt. Die Neunmonatsumsatzzahlen wurden den Markterwartungen zwar mehr oder weniger gerecht. Ausserdem hält der Bauchemiespezialist zumindest an seinen diesjährigen Zielen fest. So weit, so gut.

Allerdings zogen gleich mehrere Analysten bei ihren Kaufempfehlungen die Reissleine – was der Reduktion der Mittelfristziele geschuldet sein dürfte. Mit dieser Reduktion habe Sika den Nimbus des Wachstumsunternehmens verspielt, heisst es denn auch. Und tatsächlich kommen die milliardenschweren Übernahmen – erst die der französischen Parex, dann jene der ehemaligen BASF-Bauchemietochter MBCC – einer Gezeitenwende gleich, wenn es darum geht, die Geschäftsaktivitäten aus eigener Kraft zu steigern. Dennoch wird das Unternehmen an der Börse mittlerweile wohl unter seinem Wert genommen.

Adecco: Der Stellenvermittler wird am Donnerstag über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal berichten. Zahlenkränze von Rivalen wie Randstad oder Manpower lassen nichts Gutes erahnen. Mögliche Enttäuschungen dürften mittlerweile wohl grösstenteils eingepreist sein. Etwas Geduld dürfte sich bei den Adecco-Aktien vermutlich bezahlt machen.

Comet: Der Schock über den schwachen Zahlenkranz für die erste Jahreshälfte und den nicht weniger enttäuschenden Zwischenbericht fürs dritte Quartal sitzt noch immer tief. Am 13. November lädt der Halbleiterausrüster nach Zürich zum diesjährigen Investorentag. Ob besagter Anlass zu einem Kurstreiber für die Aktien wird, bleibt abzuwarten.

Interessantes entnehme ich einem Kommentar aus der Feder des für die Zürcher Kantonalbank tätigen Analysten Michael Inauen. Er sieht den fairen Wert bei 280 Franken je Aktie liegen und schliesst nicht aus, dass sich Finanzinvestoren beim Unternehmen einnisten könnten – sofern es seine Hausaufgaben nicht selbst erledigt.

Cosmo: In den kommenden Wochen stehen zulassungsrelevante Neuigkeiten an, werden doch erste wegweisende Studienergebnisse zum Medikament Breezula gegen hormonell bedingten Haarausfall bei Männern erwartet. Das Unternehmen selbst schätzt den zugrundeliegenden Markt auf weltweit 28 Milliarden Dollar im Jahr. Sprich: Sollte Cosmo mit Breezula auch bloss an diesem Markt kratzen können, liesse sich damit viel Geld verdienen.

Nicht weniger wichtig als die Wirksamkeit des Präparats ist dessen Verträglichkeit. Und in Sachen Verträglichkeit liegen vermutlich erst im kommenden Frühling verlässliche Informationen vor. Harren wir folglich der Dinge...

Dätwyler: Auch Dätwyler lädt in diesem Jahr wieder zum Investorentag. Dieser ist für den 19. November angesetzt. Es sind an diesem Tag zwar keine neuen Ziele zu erwarten. Das Unternehmen dürfte jedoch über die Fortschritte bei den Restrukturierungsbemühungen informieren. Ein möglicher Kurstreiber bleibt das Geschäft mit Komponenten für Abnehm-Spritzen. Wer weiss – vielleicht gibt es am 19. November auch in diesem Zusammenhang wertvolle neue Erkenntnisse?

Oerlikon: Der Verkauf der Textilmaschinentochter Barmag an Rieter kam rückblickend zu einem guten Zeitpunkt. Denn der Zwischenbericht des Branchennachbarn für die ersten neun Monate könnte ernüchternder kaum sein. Der Umsatz brach um mehr als einen Fünftel auf 457 Millionen Franken ein und mit 559,3 Millionen Franken war der Auftragseingang im Jahresvergleich um mehr als zehn Prozent rückläufig. Beides lag klar unter den von der Zürcher Kantonalbank erwarteten 524 Millionen Franken beziehungsweise 602 Millionen Franken.

Gleichzeitig sah sich Rieter zu einer Reduktion der diesjährigen Umsatzvorgaben von 750 bis 800 Millionen Franken auf nur noch 700 Millionen Franken. Zugegeben: Auch beim Kerngeschäft von Oerlikon, der Oberflächenbehandlung, ist momentan nicht alles eitel Sonnenschein. Zumindest die Ergebnisschwankungen dürften nach dem Barmag-Verkauf aber spürbar weniger werden.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755- 03.10.2025 Nestlé N Kauf 41 74,49 Franken 3'054- 03.10.2025 Roche GS Verkauf 12 284,99 Franken 3'420+ 03.10.2025 Sandoz N Verkauf 14 45,60 Franken 638+ 03.10.2025 UBS Group N Verkauf 19 32,02 Franken 608+ 03.10.2025 Adecco N Kauf 7 22,87 Franken 160- 03.10.2025 Sika N Kauf 3 178,76 Franken 536- 03.10.2025 Cosmo Pharma N Verkauf 16 66,93 Franken 1'071+ 03.10.2025 Dätwyler I Verkauf 13 141,51 Franken 1'840+ 03.10.2025 Medmix N Kauf 49 8,78 Franken 430- 03.10.2025 Oerlikon N Kauf 247 2,73 Franken 674- 03.10.2025 Julius Bär N Verkauf 3 55,33 Franken 166+ 03.10.2025 Amrize N Kauf 68 38,16 Franken 2'595- 03.10.2025 Comet N Kauf 4 207,21 Franken 829-



Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.

