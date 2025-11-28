Kommen wir nun aber auf eine andere saisonale Gegebenheit zu sprechen. Nicht eben wenige der hiesigen Publikumsgesellschaften nutzten die nachrichtenarmen Wochen nach der Ergebnisveröffentlichung für das dritte Quartal auch heuer wieder und luden zum Investorentag. So in den vergangenen Tagen auch der Dentalimplantatehersteller Straumann sowie der Stellenvermittler Adecco. Und wie zuvor schon bei anderen Unternehmen wie etwa Zurich Insurance oder Novartis reagierte die Börse überraschend unterkühlt auf die Charmeoffensive. Die Aktien von Straumann büssten nach dem Investorentag gut fünf Prozent an Kurswert ein. Jene von Adecco gerieten noch viel stärker unter die Räder und wurden alleine am Mittwoch zeitweise mit einem Minus von mehr als zehn Prozent abgestraft.