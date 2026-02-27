Gerade die Valoren von Roche und Novartis sind bereits gut gelaufen. Mit 374 Franken kosten die Genussscheine von Roche fast 45 Prozent mehr als noch im November. Bis zum Rekordhoch vom Frühling 2022 scheint es bloss noch ein Katzensprung. Damals wurden in der Spitze Kurse von etwas mehr als 400 Franken bezahlt. Noch beeindruckender ist die Aktienkursbilanz bei Novartis. Seit dem Hochsommer vergangenen Jahres reiht sich beim Pharmaunternehmen aus Basel ein Rekord an den nächsten. Alleine in den letzten Wochen wurde ein Kursziel nach dem anderen nach oben durchschritten. Die Analysten kommen mit Erhöhungen nicht mehr länger hinterher.