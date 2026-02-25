Die Aktionärinnen und Aktionäre von Nestlé dürften sich den vergangenen Donnerstag dick in ihrer Agenda angestrichen haben. An diesem Tag wartete der Nahrungsmittelmulti aus Vevey nämlich mit dem letztjährigen Zahlenkranz und den Finanzzielen für das laufende Jahr auf. Und als ob das nicht schon genug wäre, stellte der neue Firmenchef Philipp Navratil der Weltöffentlichkeit auch noch seine Pläne für das Unternehmen vor.