Dank Indexfantasien: Diese Regionalbankenaktie steht kurz davor entdeckt zu werden

Das gilt selbst für die Herunterstufung von «Buy» auf «Neutral» durch die UBS von heute Montag. Zwar erhöht der zuständige Analyst Mate Nemes sein Zwölf-Monats-Kursziel auf 168 (zuvor 155) Franken, um der strikten Kostenkontrolle und den intakten Aussichten im Zinsdifferenzgeschäft Rechnung zu tragen. Darauf abgestützt schraubt er seine Gewinnerwartungen um bis zu 13 Prozent nach oben. Nach dem zuletzt starken Lauf der letzten Wochen und Monate hält der UBS-Analyst die Papiere dennoch für ausgereizt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Grossbank von der SIX Swiss Exchange Geld für die Research-Abdeckung der Regionalbankengruppe erhält.